Samsun Spor Lisesi mezunu 18 yaşındaki kadın futbolcu Nehir, Beşiktaş'a transfer oldu
Samsun'da, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi mezunu savunma oyuncusu Nehir Zeytünlü, Beşiktaş tarafından transfer edildi.
Samsun'da, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi mezunu savunma oyuncusu Nehir Zeytünlü, Beşiktaş tarafından transfer edildi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Samsun'da futbola Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde başlayan ve geçen yıl mezun alan 18 yaşındaki Nehir Zeytünlü'yü kadrosuna kattı.
Geçen sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Lig takımlarından Ünye Kadın Spor Kulübü'nde geçiren Zeytünlü, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi takımında da Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştı.
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