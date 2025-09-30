Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        30.09.2025 - 10:19
        Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü
        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        S.A.Y'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar'a (13) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü.

        Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

