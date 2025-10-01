Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        01.10.2025 - 09:05
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.K. (78) idaresindeki 55 EK 339 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Özbekistan uyruklu A.A. (38) yönetimindeki EV-444-GO yabancı plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.K. (77) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

