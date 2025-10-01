Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.K. (78) idaresindeki 55 EK 339 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Özbekistan uyruklu A.A. (38) yönetimindeki EV-444-GO yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.K. (77) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
