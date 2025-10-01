Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında yarın Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında yarın Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.

        Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

        Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

        Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.

        - Samsunspor'da sakatlıklar can sıkıyor

        Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

        Leiga Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek. Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

        - Avrupa mücadelesine Panathinaikos maçlarıyla başladı

        Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

        İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş mücadelesini de 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

        Samsunspor, Konferans Ligi'nde ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı
        Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı
        Samsunspor, mobil uygulama ve taraftar kartını tanıttı
        Samsunspor, mobil uygulama ve taraftar kartını tanıttı
        Havza'da "Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır" konferansı düzenle...
        Havza'da "Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır" konferansı düzenle...