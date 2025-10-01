Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak

İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi.

Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

Samsun ekibi, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

Samsunspor, grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenerken, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'yi her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçı Varşova'da oynayacaklarını belirten Bilen, "Varşova'da bizi zor koşulların beklediğinin farkındayız. Çok ateşli seyircisinin olduğunu biliyoruz. Hava koşulları da mevsime göre buradaki şartları dikkate aldığımız zaman biraz daha soğuk ama her şeye rağmen takımımıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz. Atatürklü arma ve sorumluluğumuzun bilinci içerisinde ülkemize puan kazandırmak, kendimiz de gruplara moralli başlamak adına en azından Varşova'dan puanla dönmek istiyoruz. Tabii yenmek için sahaya çıkacağız ama yenemiyorsak da yenilmemek gibi bir hedefimiz var." dedi.

Sakatlıkları süren ve statü gereği oynamayan oyuncuları bulunduğuna işaret eden Bilen, "Bizim için oynayan ya da oynamayan diye bir ayrım yok. Çok kaliteli, karakterli oyuncu grubumuz var. Sahaya çıkacak arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızı aratmayacaktır. Dolayısıyla galibiyet sahada kimin ne kadar istediğine bağlı. Biz de bu inanç içerisinde mücadeleci bir ekibiz. Yeni transferlerimiz ile eski oyuncularımız birlikte oynama alışkanlıklarını geliştirdikçe takım daha da oturuyor." ifadesini kullandı.