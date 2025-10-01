Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak

        İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:08
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

        Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi.

        Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

        Samsun ekibi, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

        Samsunspor, grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenerken, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

        1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti.

        Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'yi her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

        Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.

        Geçen sezonda ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos FC ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun temsilcisi, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

        Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.

        Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde 2024-2025'te başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi grup aşamasında 2 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

        - "Yenemiyorsak da yenilmemek gibi bir hedefimiz var"

        Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine, Samsunspor'un Konferans Ligi'nde tarihinde ilk defa grup aşamasında mücadele edeceğini söyledi.

        Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçı Varşova'da oynayacaklarını belirten Bilen, "Varşova'da bizi zor koşulların beklediğinin farkındayız. Çok ateşli seyircisinin olduğunu biliyoruz. Hava koşulları da mevsime göre buradaki şartları dikkate aldığımız zaman biraz daha soğuk ama her şeye rağmen takımımıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz. Atatürklü arma ve sorumluluğumuzun bilinci içerisinde ülkemize puan kazandırmak, kendimiz de gruplara moralli başlamak adına en azından Varşova'dan puanla dönmek istiyoruz. Tabii yenmek için sahaya çıkacağız ama yenemiyorsak da yenilmemek gibi bir hedefimiz var." dedi.

        Sakatlıkları süren ve statü gereği oynamayan oyuncuları bulunduğuna işaret eden Bilen, "Bizim için oynayan ya da oynamayan diye bir ayrım yok. Çok kaliteli, karakterli oyuncu grubumuz var. Sahaya çıkacak arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızı aratmayacaktır. Dolayısıyla galibiyet sahada kimin ne kadar istediğine bağlı. Biz de bu inanç içerisinde mücadeleci bir ekibiz. Yeni transferlerimiz ile eski oyuncularımız birlikte oynama alışkanlıklarını geliştirdikçe takım daha da oturuyor." ifadesini kullandı.

