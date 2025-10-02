Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

        Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 00:53 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:14
        Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı
        Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.

        Samsun'da Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti.

        Sloganlar atan gruptakiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Anadolu Gençlik Vakfı Samsun Şube Başkanı Mücahit Tekkeşinoğlu, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        - Çorum

        Çorum Filistin Platformunun çağrısı üzerine Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi.

        Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.

        Sumud Filosu'na yapılan saldırının insanlık dışı bir müdahale olduğunu belirten Aşgın, "Çünkü Sumud'un hiçbir gemisinde belki bir çakı bile yok. Herhangi silah yok, top yok, tüfek yok. 'Ne var?' İnsanlık onuru, şerefi var. Dili, dini ne olursa olsun insanlıktan nasibini almış olanların oluşturduğu bir filo." dedi.

        Son dönemde Ayasofya'nın ibadete açıldığını, Karabağ ve Şam'da şükür namazları kılındığını hatırlatan Aşgın, "Gökyüzü şahit olsun. Buradaki bütün kardeşlerimiz şahit olsun ki Gazze mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Bu bizim tarihi vebalimizdir, omuzlarımızdaki yüktür. Allah'ın izniyle dava taşını o gediğe koyacağız ve orada da şükür namazlarını eda edeceğiz." diye konuştu.

        Daha sonra vatandaşlar, karanlık sularda ilerlemeye çalışan Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini seslendirdi.

