Samsun'da otomobilin çarptığı çoban öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti.
İbrahim Cantürk (73) idaresindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, Aşağıçinik Mahallesi mevkisinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban Ali Şener'e (64) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Cantürk ise gözaltına alındı.
