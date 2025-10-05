Samsun'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'un Terme ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Kesim, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Sivaslılar Mahallesi'nde yaşayan Kesim için öğle namazına müteakip aynı mahalledeki Kültür Merkezi ve Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kesim'in cenazesi, kılınan namazın ardından askeri törenle mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Beyırtarla, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
