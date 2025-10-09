Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 9 ayında 1 milyon 187 bin yolcuya hizmet verdi

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 2025 yılının 9 ayında 1 milyon 187 bin 789 yolcuya hizmet sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 9 ayında 1 milyon 187 bin yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 2025 yılının 9 ayında 1 milyon 187 bin 789 yolcuya hizmet sunuldu.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eylül ayında yolcu trafiği iç hatlarda 125 bin 428, dış hatlarda 19 bin 233 olmak üzere 144 bin 661 olarak gerçekleşti.

        Havalimanından iç hatlarda 1459, dış hatlarda ise 180 uçak iniş kalkış yaptı.

        Yük trafiği ise eylül ayında 1438 ton oldu.

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının 9 ayında 1 milyon 187 bin 789 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 12 bin 922 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 11 bin 166 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Tarihi Bafra Feneri hala gemilere yol gösteriyor
        Tarihi Bafra Feneri hala gemilere yol gösteriyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsun'da "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenle...
        Samsun'da "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenle...
        Yeşilay'dan Asarcık'ta tütün bağımlılığı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Yeşilay'dan Asarcık'ta tütün bağımlılığı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı