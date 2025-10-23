Türkiye fuarcılık sektöründe gücünü artırıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye'nin, özellikle halı, makine, ambalaj, plastik, tekstil ve mermer gibi sektörlerde önemli bir fuar merkezi haline geldiğini söyledi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Schengen vizesi sorunlarının Avrupa'da fuar katılımını olumsuz etkilediğini, bu durumun Türkiye için fırsata dönüştüğünü belirtti.

Batı'daki fuarlarda görülen azalışın Türkiye'de düzenlenen fuarların büyümesine vesile olduğunu dile getiren Ersözlü, buradaki fuarların bölge ülkeleri için cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin, coğrafi konumu, hizmet kalitesi ve gelişen altyapısıyla Avrupa'nın yeni fuar merkezi olduğunu söyleyen Ersözlü, doğru zamanda doğru organizatörlerle yapılan fuarların ülkenin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağladığını belirtti.

Ülkede düzenlenen fuarların yarısını dernek üyelerinin organize ettiğini dile getiren Ersözlü, "Yıl sonuna kadar yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağız. 170 civarında ülkeden ziyaretçi çekmişiz. Bu da önemli çünkü neredeyse tüm kıtalardan ziyaretçi gelmiş." dedi.

İhracatçıların en önemli sorununun yeni pazarlara ulaşmak olduğunu söyleyen Ersözlü, "Bu pazarlara ulaşmada üyelerimiz büyük katkı sunuyor. Fuarlar, yalnızca tanıtım değil, ekonomiye doğrudan katkı sağlayan birer ticaret platformudur." diye konuştu. Fuarlarla ülkeye yeni ihracatçılar kazandırdıklarını belirten Ersözlü, şöyle devam etti: "Türkiye'de şu an yaptığımız fuarlar, Avrupa'nın ilk 3 fuarı haline geldi. Batı'daki vize problemleri devam ediyor. İstanbul'daki fuarlar, uluslararası hüviyeti olan fuarlar haline geldi. Çok büyük fuarlar var. Özellikle halı, makine, ambalaj, plastik, tekstil ve mermer gibi sektörlerde Türkiye önemli fuar merkezi haline geldi." - "Türkiye fuarcılık ekosistemi belli bir olgunluğa ulaştı" İlhan Ersözlü, Türkiye'nin Avrupa liginde güçlü bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Konya'da yaptığımız tarım fuarı, Avrupa'nın ikinci büyük tarım fuarı. Ankara'da, İzmir'de, Gaziantep'te çok önemli fuarlar yapıyoruz. Türkiye fuarcılık ekosistemi artık belli bir olgunluğa ulaştı. Artık konvansiyonel üretim teknikleriyle üreten firmalar pazarda yer bulamayacak. Ürünlerine inovatif fikirler eklemeyen firmalar yeni müşteri bulamayacak. Akıllı üretim tekniklerini, yüksek teknolojiyi takip eden, dijitalleşen firmalar önümüzdeki dönemde dünya pazarından pay alacak. Türkiye'de düzenlenen fuarlar da buna evrildi."