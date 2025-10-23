Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül de katılarak kurulan stantları gezdi, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

İlçede farklı kesimlerden insanları bilimin eğlenceli yönüyle buluşturmak için düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı projeler, çeşitli atölye çalışmaları ve astronomi gözlemleri bilim meraklılarıyla buluştu.

