Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Belediye tarafından desteklenen, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Belediye tarafından desteklenen, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı.

        İlçede farklı kesimlerden insanları bilimin eğlenceli yönüyle buluşturmak için düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı projeler, çeşitli atölye çalışmaları ve astronomi gözlemleri bilim meraklılarıyla buluştu.

        Program kapsamında bilimin günlük yaşamla bütünleşmesi ve toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül de katılarak kurulan stantları gezdi, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de gasilhane projesi çalışmaları sürüyor
        Tekkeköy'de gasilhane projesi çalışmaları sürüyor
        Havza'da Mobil SHM ile Aile Yılı faaliyetler tanıtıldı
        Havza'da Mobil SHM ile Aile Yılı faaliyetler tanıtıldı
        Samsun'da tramvayda kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi
        Samsun'da tramvayda kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi
        Samsun'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca'dan duvarlara yazı yazılmaması uyarısı
        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca'dan duvarlara yazı yazılmaması uyarısı
        Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı