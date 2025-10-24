Vezirköprü'de Muhtarlar Günü kutlandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Vezirköprü Belediyesi Butik Hotel'de Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar bir araya geldi.
Programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Halil Kılınç, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ve çok sayıda muhtar katıldı.
Başkan Gül, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.
