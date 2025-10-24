Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de Muhtarlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Vezirköprü Belediyesi Butik Hotel'de Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar bir araya geldi.

        Programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Halil Kılınç, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ve çok sayıda muhtar katıldı.

        Başkan Gül, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!

        Benzer Haberler

        Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda Gazze'ye yardım kermesi
        Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda Gazze'ye yardım kermesi
        Thomas Reis: En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek
        Thomas Reis: En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek
        Bafra Ovası'nda 117 bin tonun üzerinde çeltik rekoltesi bekleniyor
        Bafra Ovası'nda 117 bin tonun üzerinde çeltik rekoltesi bekleniyor
        Samsunspor'da hedef Konferans Ligi'nde ilk 8
        Samsunspor'da hedef Konferans Ligi'nde ilk 8
        Samsunspor – Dinamo Kiev maçının ardından
        Samsunspor – Dinamo Kiev maçının ardından
        Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından
        Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından