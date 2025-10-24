Samsun'da refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
V.Ç. (71) yönetimindeki 55 ABD 130 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi Kolay Kavşağı'nda, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
