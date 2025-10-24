Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:31
        Samsun'da refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        V.Ç. (71) yönetimindeki 55 ABD 130 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi Kolay Kavşağı'nda, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

