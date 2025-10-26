Ligde 3 maçta 1 puan alarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Karahan, "Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında ayrılık kararı aldık. Kendilerine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Yeni hocamızı en kısa zamanda bularak kamuoyuna açıklayacağız." dedi. ​​​​​​​

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.