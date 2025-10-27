Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

        Yapılan çalışmalar kapsamında M.E.Y'nin (23) ikametinde arama yapıldı.

        Aramada, 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.E.Y. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 19 bin 300 dolu makaron ele geçirildi
        Samsun'da 19 bin 300 dolu makaron ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Husumetlisini ve manavda oturan kişiyi pompalı tüfekle vurdu; 2 gözaltı
        Husumetlisini ve manavda oturan kişiyi pompalı tüfekle vurdu; 2 gözaltı
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Ladik Belediyespor teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı
        Ladik Belediyespor teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı