Havza'da velilere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi verildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda, velilere uyuşturucunun zararları, insan üzerindeki biyolojik ve psikolojik etkileri, uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele uygulaması, uyuşturucu bağımlığından kurtulma yolları konularında bilgi aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.