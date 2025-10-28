Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İstiklal Ticaret Lisesi öğrencilerinden Anadolu Ajansına ziyaret

        İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alanı öğrencileri, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:27
        İstiklal Ticaret Lisesi öğrencilerinden Anadolu Ajansına ziyaret
        İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alanı öğrencileri, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Okulun 11. ve 12. sınıfından toplam 24 öğrenci, öğretmenleri Asiye Yıldız, Tuğba Tunç Demirhan ve Yelda Şahin rehberliğinde ziyarete katıldı.

        Ziyarette öğrenciler, Anadolu Ajansının haber üretim süreci ve çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Halil Demir'den bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

