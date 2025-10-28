OMÜ'nün "domates" projesi TÜBİTAK'tan destek gördü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde "Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi ile Antosiyanin Temelli Görsel Belirteç Geliştirme" projesi TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bayram Ali Yerlikaya yürütücülüğünde, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kavas'ın araştırmacı olarak yer aldığı "Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi ile Antosiyanin Temelli Görsel Belirteç Geliştirme" başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan domateste antosiyanin birikimini artırarak yenilikçi bir görsel belirteç sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, domates bitkisinde antosiyanin birikimi artırılarak hem transformasyon başarılarının hızlı ve düşük maliyetli biçimde görsel olarak tespiti hem de yüksek antioksidan kapasiteye sahip yeni domates hatlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.