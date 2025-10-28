Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ile yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 21:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:24
        Çarşamba'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ile yürüyüş düzenlendi.

        Abdullahpaşa Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüşe vatandaşlar balkonlarından, esnaf da iş yerlerinin önünden coşkuya eşlik etti.

