Çarşamba'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüşe vatandaşlar balkonlarından, esnaf da iş yerlerinin önünden coşkuya eşlik etti.

Abdullahpaşa Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ile yürüyüş düzenlendi.

