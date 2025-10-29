19 Mayıs'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
19 Mayıs ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs Kaymakamlığında tebrikat töreni düzenlendi. Törende Kaymakam Haluk Şimşek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tebrikleri kabul etti.
Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı'nda devam eden törende öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Şimşek ve Belediye Başkanı Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
