        Samsun Haberleri

        Samsun'da aracına sahte plaka takan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde aracına sahte plaka takan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:38
        Samsun'da aracına sahte plaka takan şüpheli yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde aracına sahte plaka takan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka kullanımına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, Atakum'da bir kişinin, başka bir araca ait plakanın sahtesini aracına taktığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri ele geçirme, kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Araca takılan sahte plakaya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

