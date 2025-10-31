Samsun'da aracına sahte plaka takan şüpheli yakalandı

Ekipler, Atakum'da bir kişinin, başka bir araca ait plakanın sahtesini aracına taktığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka kullanımına yönelik çalışma yürütüldü.

