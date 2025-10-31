OMÜ'de yürütülen projeye TÜBİTAK'tan destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen bir projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destekleneceği bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Köse'nin yürütücülüğünü yaptığı "Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Seçilen Klon Adaylarında Dona Dayanım Derecelerinin Belirlenmesi Projesi", TÜBİTAK tarafından 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, "Merzifon Karası" üzüm çeşidinde farklı klonların dona dayanım düzeyleri belirlenecek.

Elde edilecek sonuçlar sayesinde özellikle iç bölgelerdeki bağcılık alanlarında üreticilerin donla mücadelede uyguladığı zahmetli ve maliyetli yöntemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dona karşı yüksek dayanım gösteren klonların belirlenmesiyle üreticiler için iş gücü ve zaman kaybının azalması, bağcılıkta verim, kalite ve sürdürülebilirliğin artırılması amaçlanıyor.