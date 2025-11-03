Samsun'a 2025 sezonunda kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi

Samsun'a 2025 sezonunda, Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Astoria Grande'nin bu sezonki son seferini 1184 yolcu, 437 mürettebat ile dün gerçekleştirdiğini söyledi.

Astoria Grande'nin 2025 sezonunda 21 sefer yaptığını aktaran Demirtaş, kruvaziyer turizmine verdikleri öneme işaret ederek, "2025 yılı kapsamında Samsun'a gelen kruvaziyer turisti sayısı toplamda 20 bin 887 yolcuya ulaştı. 9 bin 300 gemi mürettebatı da gelmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizmi istatistiklerini açıkladı. Ülkemiz son 12 yılın kruvaziyer turizm rekorunu kırdı." dedi.

Yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer turistinin ülkenin 18 limanına geldiğini anlatan Demirtaş, "Samsun'un bu 18 limandan biri olması şehrimiz adına son derece mutluluk ve gurur verici." ifadesini kullandı.

Samsun'da kruvaziyer turizminin gelişmesi adına çeşitli hedef ve çalışmalarının olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti: