Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'a 2025 sezonunda kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi

        Samsun'a 2025 sezonunda, Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'a 2025 sezonunda kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'a 2025 sezonunda, Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi.

        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Astoria Grande'nin bu sezonki son seferini 1184 yolcu, 437 mürettebat ile dün gerçekleştirdiğini söyledi.

        Astoria Grande'nin 2025 sezonunda 21 sefer yaptığını aktaran Demirtaş, kruvaziyer turizmine verdikleri öneme işaret ederek, "2025 yılı kapsamında Samsun'a gelen kruvaziyer turisti sayısı toplamda 20 bin 887 yolcuya ulaştı. 9 bin 300 gemi mürettebatı da gelmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizmi istatistiklerini açıkladı. Ülkemiz son 12 yılın kruvaziyer turizm rekorunu kırdı." dedi.

        Yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer turistinin ülkenin 18 limanına geldiğini anlatan Demirtaş, "Samsun'un bu 18 limandan biri olması şehrimiz adına son derece mutluluk ve gurur verici." ifadesini kullandı.

        Samsun'da kruvaziyer turizminin gelişmesi adına çeşitli hedef ve çalışmalarının olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Kruvaziyer turizmi kapsamında gemi sefer sayısının artırılmasıyla ilgili olarak ciddi manada hedeflerimiz var. Karadeniz Akdeniz liman kentleriyle işbirliği yapacağız. Gemi turizmi kapsamında acenteler ve gemi armatörleriyle işbirliği yapacağız. Önümüzdeki yıllarda gemi sefer sayısını artırma gayreti içinde olacağız. Bununla birlikte liman içinde iyileştirme hedeflerimiz var. Pasaport giriş işlemlerini daha hızlı yapmak daha düzenli yapmak ve daha iyi karşılama yapmak gibi gayretlerin içinde olacağız. Kruvaziyer turizmi kapsamında şehrimizin atacağı adımların birisi de Samsun Büyükşehir Belediyesinin öncülük edeceği, Samsun Valiliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının, Ticaret Bakanlığının birlikte gerçekleştireceği bir liman içi karşılama alanı var. Bu alan içerisinde turistlerin ilk hizmetleri alabileceği şehir içi ulaşım kartı, harita, hediyelik eşya gibi hizmetleri alabileceği bir alan oluşturmuş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
        Kunduz Ormanları'nda Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi
        Kunduz Ormanları'nda Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi
        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi