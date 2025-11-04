Samsun'da "Çocuk ve Gençlerde Bağımlılık" konulu sempozyum düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından Çocuk Sempozyumu'nun ikincisi, bu yıl "Çocuk ve Gençlerin Dünyasında Bağımlılık: Riskler ve Koruyucu Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen sempozyumda, çocuk ve gençlerde bağımlılık olgusuna ilişkin risk faktörleri, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ile iyi uygulama örnekleri bilimsel ve disiplinler arası bir bakış açısıyla incelendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Yaran, bağımlılığın yalnızca bireyin sorunu olmadığını, ailenin, çevrenin ve toplumun da içinde yer aldığı çok boyutlu bir sosyal sorun olduğunu kaydetti. Sosyal hizmet disiplininin bu konuda hem önleyici hem de destekleyici çalışmalarıyla önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Yaran, ayrıca Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu'nun "Sosyal Hizmette Dijital Empati" başlıklı projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandığını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ise bağımlılık denildiğinde artık sadece madde kullanımının değil, teknoloji, oyun ve sosyal medya gibi davranışsal bağımlılıkların da dikkat çektiğini vurguladı. Ersanlı, bağımlılıkla mücadelenin sadece klinik bir süreç olmayıp, aynı zamanda hak temelli bir çocuk koruma meselesi olduğunu ve güvenli bir aile ortamı ile kapsayıcı sosyal hizmet ağının kurulmasının ortak sorumlulukları olduğunu aktardı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Arabacı da bağımlılığın bireysel bir sorun olmanın ötesinde, kişinin iradesini, ailesini ve geleceğini ipotek altına alması anlamına geldiğini belirtti. Arabacı, toplum olarak var olabilmek için sistematik düşünebilen, sorgulayan ve üretken bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Çağatay Erol tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.