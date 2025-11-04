Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlünün de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 4 bin 674 sentetik ecza hapı, 5,05 gram sentetik uyuşturucu, 3,61 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

