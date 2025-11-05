Habertürk
Habertürk
        Samsunspor, Hamrun Spartans maçına hazır

        Samsunspor, Hamrun Spartans maçına hazır

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:27
        Samsunspor, Hamrun Spartans maçına hazır
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Basına açık bölümde 5'e 2 oynayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin, idmanda yer almadı.

        Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

        Belgesel çekimi için Samsun'da bulunan ve idmanı izleyen sanatçı Uğur Işılak, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve teknik direktör Thomas Reis ile görüştü.

        Işılak, Avrupa kupalarında Samsunspor'un Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirerek, Samsun ekibine yarın Malta'nın Hamrun Spartans takımı ile yapacağı maçta başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

