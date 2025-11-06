Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, Çamaltı Mahallesi'nde K.Y. (36) ve S.K'nin (38) adreslerinde arama yaptı.
Aramada 3 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
