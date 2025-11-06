Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda hakkında "Tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

