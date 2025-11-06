Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda hakkında "Tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler pickleball ile tanıştı
        Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler pickleball ile tanıştı
        Samsun'da ikinci kez kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da ikinci kez kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da "Aile Şenliği" ve Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi
        Samsun'da "Aile Şenliği" ve Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi
        Havza'da organ bağışı etkinliği düzenlendi
        Havza'da organ bağışı etkinliği düzenlendi
        Samsun'da Aile Akademisi Programı ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi...
        Samsun'da Aile Akademisi Programı ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi...