Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kivi hasat şenliği düzenlendi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kivi hasat şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kivi hasat şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kivi hasat şenliği gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kurtahmetli Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Samsun'un tarımsal ürün çeşitliliği açısından zengin bir il olduğunu söyledi.

        Bafra ve Çarşamba ovalarında her çeşit ürün yetiştirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kivi, Karadeniz Bölgesi'ne 1990'lı yılların ortasında geldi. Yapılan çalışmalarla bölgeye uygun olduğu tespit edildi. İlk aşamada küçük bahçelerle işe başlandı. Zaman içerisinde hızlı şekilde artış gösterdi." dedi.

        Samsun'da kivide son 5 yıllık periyotta yüzde 100'e varan alan artışı yaşandığına işaret eden Yılmaz, "2 bin 700 dekarlardan 5 bin 600 dekarlara ulaştı. 5 bin 600 ton olan üretim bugün 13 bin tonlara çıkmış durumda. Kivi bahçelerimizin özellikle Çarşamba ilçemizde yoğunlaştığını görüyoruz. Sahil ilçelerimizde de önemli sayılabilecek kivi bahçelerimiz var. Toprağın uygun olduğu, sulama sıkıntısının olmadığı alanlarda kivi bahçeleri her geçen gün artış gösteriyor." diye konuştu.

        Kivinin birim olarak getirisi yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kivinin ilimiz ekonomisine 1 milyar liranın üzerinde katkı sağladığını görüyoruz. Bu bahçemizde de hasat işlemini başlattık. Kivide hasat zamanının doğru tayini oldukça önemli. Eğer doğru zamanda hasat işlemini başlatamazsak bu, ciddi manada depoda kayıplara neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Işıldak ise kivi bahçelerinin daha da artırılması için çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Etkinlikte katılımcılar, kivi bahçesinde hasat yapan işçilerle birlikte kivi topladı.

        Programa Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kazasında ölen çocuğun ailesinin avukatından basın açıklam...
        Samsun'da trafik kazasında ölen çocuğun ailesinin avukatından basın açıklam...
        Samsun'da "Milli Egemenliğin Doğuşu: Samsun'dan Cumhuriyete" paneli düzenle...
        Samsun'da "Milli Egemenliğin Doğuşu: Samsun'dan Cumhuriyete" paneli düzenle...
        Samsun'da "Atıktan Değere Genç Adımlar Projesi" başladı
        Samsun'da "Atıktan Değere Genç Adımlar Projesi" başladı
        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler pickleball ile tanıştı
        Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler pickleball ile tanıştı