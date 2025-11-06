Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:01
        Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi
        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.

        Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.

        Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

