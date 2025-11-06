Habertürk
        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Giriş: 06.11.2025 - 22:43 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:43
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 81 Borevkovic), Makoumbou (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Celil Yüksel (Dk. 87 Soner Gönül), Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 70 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Hamrun Spartans: Bonello, Compri (Dk. 71 Xerri), Bjelicic, Polito (Dk. 85 Meijer), Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong (Dk. 85 Cadjenovic), Garcia (Dk. 46 Eder), Koffi, Smailagic (Dk. 46 Thioune)

        Goller: Dk. 18 Holse, Dk. 58 Emre Kılınç, Dk. 77 Mouandilmadji (Samsunspor)

        Sarı kart: Dk. 22 Mbong (Hamrun Spartans)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

