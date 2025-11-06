Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 81 Borevkovic), Makoumbou (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Celil Yüksel (Dk. 87 Soner Gönül), Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 70 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji
Hamrun Spartans: Bonello, Compri (Dk. 71 Xerri), Bjelicic, Polito (Dk. 85 Meijer), Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong (Dk. 85 Cadjenovic), Garcia (Dk. 46 Eder), Koffi, Smailagic (Dk. 46 Thioune)
Goller: Dk. 18 Holse, Dk. 58 Emre Kılınç, Dk. 77 Mouandilmadji (Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 22 Mbong (Hamrun Spartans)
SAMSUN
