        Samsun Haberleri

        Samsun'da çeltik hasadında sona gelindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:50
        Samsun'da gerçekleştirilen çeltik hasadında sona yaklaşıldı.

        Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 157 bin, Alaçam'da 28 bin, 19 Mayıs'ta 6 bin, Yakakent'te de 2 bin olmak üzere yaklaşık 200 bin dekar arazide çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

        Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs bölgesinde çeltik hasadının tamamlandığını belirten Toker, Bafra Ovası'nda ise birkaç gün içinde hasadın biteceğini dile getirdi.

        Dönüm başına 750 kilogram çeltik rekoltesi beklediklerini belirten Toker, bölgede 150 bin tonluk toplam rekolte tahmininde bulunduklarını ifade etti.

        Toker, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin 34 liradan açtığı orta kalitede çeltik fiyatını daha sonra 36 liraya yükselttiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kalın taneli baldo pirinçte ise bu fiyat 41-42 liraya kadar yükseldi. Üreticiler açısından sezon gayet iyi geçti. Çeltik satacak üreticilerimiz mağdur olmadı. Önceki yıllarda harman döneminde çiftçimiz ucuz olarak çeltiği elinden çıkarıyor, harman sonu çeltik fiyatları yükseliyor ve üreticimiz mağdur oluyordu. Bu yıl üreticimiz açısından çok güzel bir sezon geçti. Fiyatlar yerini buldu."

        Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl fiyat açıklamadığına dikkati çeken Toker, "TMO'ya teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi bölgemizde güzel bir iş çıkardı. Tüccarlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar da güzel alım yaptılar. Tüccarı, köylüsü, Tarım Kredi Kooperatifi ile hep beraber güzel bir 2025 yılı geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

