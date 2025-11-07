Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da denizde çuvallara saklanmış 200 kilogram midye ele geçirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram kum şırlanı (midye) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:42 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:42
        Samsun'da denizde çuvallara saklanmış 200 kilogram midye ele geçirildi
        Samsun'un Terme ilçesinde denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram kum şırlanı (midye) ele geçirildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Terme ilçesinde deniz ürünlerinin korunmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, kaçak avlandığı belirlenen ve denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram midye ele geçirdi.

        Şüphelilerin orman içindeki bağlantı yollarını kullanarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

        Ele geçirilen midyeler, yeniden denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

