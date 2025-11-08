Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda beyaz lahana hasadı başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekar alana ekilen beyaz lahananın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda beyaz lahana hasadı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekar alana ekilen beyaz lahananın hasadına başlandı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda beyaz lahana tarımı yapıldığını söyledi.

        Dekar başına ortalama 5 ton ürün alındığını belirten Tosuner, bunun da yaklaşık 125 bin ton rekolte elde edileceğini gösterdiğini dile getirdi.

        Beyaz lahananın mayıs ayı sonlarında ekildiğine işaret eden Tosuner, "Hasada başladık. Şu anda hava sıcak gittiğinden verim az ama hava soğudukça tonaj yükselir." dedi.

        Tosuner, Bafra halinde beyaz lahananın kilogram fiyatının 8 lira olduğuna dikkati çekerek, "Bu fiyatın üstünde de olabiliyor. Kesilen beyaz lahana mükemmel kalitede. Lahananın çorbası, yemeği, turşusu, her şeyi olur. Maliyeti az olan bir gıda ürünüdür." ifadesini kullandı.

        Bafra Ovası'nda üretilen beyaz lahananın Ankara, İstanbul gibi büyükşehirler ile sahil bölgesindeki kentlere gönderildiğini anlatan Tosuner, "Önümüzdeki yılın şubat ve mart aylarına kadar hasat ovada devam ediyor. Çiftçinin girdi maliyetlerine destek istiyoruz. Bafra Ovası ve tüm Türkiye'de çiftçilerimizin tarımının kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Ağıllar Mahallesi'nde 30 dönüm arazisinde beyaz lahana üreten Arif Atilla ise tarladan aldığı lahanayı kilogramı 8 liradan tüccara sattığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Küçük yaşta lösemiyi yendi şimdi gönüllü olarak hasta çocuklara moral veriy...
        Küçük yaşta lösemiyi yendi şimdi gönüllü olarak hasta çocuklara moral veriy...
        Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci hastanede tedavi edildi
        Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci hastanede tedavi edildi
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Samsun Yeni OSB'de drenaj tamamlandı, taş nakliyesi sürüyor
        Samsun Yeni OSB'de drenaj tamamlandı, taş nakliyesi sürüyor
        Samsunspor, milli araya moralli girmek istiyor
        Samsunspor, milli araya moralli girmek istiyor
        'Kepçe kulak' sorunu çocuklarda özgüveni zedeliyor Prof. Dr. Hayati Akbaş:...
        'Kepçe kulak' sorunu çocuklarda özgüveni zedeliyor Prof. Dr. Hayati Akbaş:...