OMÜ'den araştırmacılar "Türkiye Yaratıcı Şehir Endeksi"ni geliştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) araştırmacılar, Türkiye'nin 81 ilini iki dönemli analizle değerlendirerek, "Türkiye Yaratıcı Şehir Endeksi"ni geliştirdi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklanan araştırma, OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Altuğ ve yüksek lisans öğrencisi Sedanur Arslan tarafından yürütüldü.

Türkiye şehirlerinin yaratıcılık, teknoloji ve yetenek göstergeleri temelinde bilimsel verilerle mekansal haritalandırmasını sunan çalışma, 2010-2012 ve 2021-2023 dönemleri olmak üzere iki zaman dilimini karşılaştırmalı olarak ele aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TÜRKPATENT ve Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu gibi kurumlardan derlenen veriler kullanılarak oluşturulan endeks, Richard Florida'nın 3T modeli (teknoloji, yetenek, hoşgörü) Türkiye'ye özgü göstergelerle yeniden yorumlanarak mekansal haritalara dönüştürüldü.

Çalışmanın temel bulgularına göre Florida'nın endeksinde yaratıcı şehir sayısı küresel ölçekte azalma eğilimindeyken, Türkiye'ye özgü endekste bu sayı artış gösterdi.

Teknoloji ve yetenek bileşenlerinde iki endeks arasında benzerlik görülürken, tolerans göstergesi Türkiye'nin toplumsal dinamiklerine bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Eskişehir, Kocaeli, Gaziantep ve Kayseri gibi şehirler, "yükselen yaratıcı merkezler" olarak öne çıktı. Araştırma, teknoloji ve yetenek bileşenlerinde birçok büyük ve orta ölçekli ilin benzer performans sergilediğini ancak tolerans göstergesinin şehirler arasında belirleyici farklar yarattığını ortaya koydu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gibi uluslararası girişimlerle de uyumlu çerçeve sunan araştırma, şehircilik politikalarında kültür, teknoloji ve insan sermayesini bütüncül biçimde ele alan yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Altuğ, çalışmanın hem akademik hem de pratik bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Geliştirdikleri Türkiye Yaratıcı Şehir Endeksi'nin şehirlerin teknoloji, yetenek ve hoşgörü boyutlarını birlikte analiz ederek her ilin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyduğuna dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti: