Samsun'da "Dijital Gençler, Teknolojik Şehirler-Net Konuşalım" söyleşisi düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca Samsun'da "Dijital Gençler, Teknolojik Şehirler-Net Konuşalım" söyleşisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, gençlere siyasete katılmaları çağrısında bulundu.

Kendilerinin AK Parti'nin içinden geldiğini belirten Varank, "Ama bizim siyaset tavsiyemiz sadece AK Parti'li gençler için değil. Muhalif de olabilirsiniz. Kendi hayat tarzınıza ve düşüncenize göre bir şeyler başarmak istiyorsanız sizin de yapmanız gereken siyasetin muhalefeti tarafında bu işlerle haşır neşir olmak." dedi.

Gençlere bir tavsiyede daha bulunmak istediğini dile getiren Varank, "Muhalefeti de düşünüyorsanız, iktidar yanlısı da düşünüyorsanız, Türkiye'nin kaderine etki etmek istiyorsanız mutlaka siyasetle ilgilenin, mutlaka siyasetin içinde olun." ifadesini kullandı.