İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun'a indi
İstanbul'dan Tokat'a giden Ajet'e ait yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden Ajet'e ait "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti.
Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Samsun'da havalimanına inen uçağın yolcuları otobüs ve taksilerle, kent merkezine götürüldü.
