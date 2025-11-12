Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (62) idaresindeki 55 GN 952 plakalı traktör, Karaman Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
