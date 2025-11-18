Samsun'da eşini ve çocuklarını darbeden zanlı tutuklandı
Samsun'da eşini ve çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde E.E. (47), evinde karısı H.E. (44), çocukları E.E. (21) ile E.E. (19) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.E, eşine ütüyle vurup çocuklarını darbetti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.E, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Şüpheli ise şikayet üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından "kasten yaralama, tehdit, hakaret " suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
