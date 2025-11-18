Yakakent'te hamsi festivali düzenlenecek
Samsun'un Yakakent ilçesinde 21 Kasım'da hamsi festivali gerçekleştrilecek.
Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30’da başlayacak festivalde katılımcılara mangalda ızgara hamsi ikram edilecek.
Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, tüm hamsi severleri festivale davet ederek, "Festivalimizde mangalda ızgara hamsinin tadı çıkarılacak, keyifli bir gün yaşanacak. Etkinliğimizde sadece ilçemiz halkını değil, çevre ilçelerden ve diğer illerden gelen ziyaretçileri de ağırlayacağız." dedi.
