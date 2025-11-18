Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'yi (63) Canik ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Yakakent'te hamsi festivali düzenlenecek
        Yakakent'te hamsi festivali düzenlenecek
        Samsun'da eşini ve çocuklarını darbeden zanlı tutuklandı
        Samsun'da eşini ve çocuklarını darbeden zanlı tutuklandı
        Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda...
        Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda...
        Samsun'da "Riskli bebeklerde yapay zeka ile erken tanı ve müdahale sempozyu...
        Samsun'da "Riskli bebeklerde yapay zeka ile erken tanı ve müdahale sempozyu...
        "Havaların soğumasıyla zatürre vakaları artıyor"
        "Havaların soğumasıyla zatürre vakaları artıyor"
        Murzioğlu: "170 ülkeye ihracat yapan, 11 organize sanayi bölgesi bulunan gü...
        Murzioğlu: "170 ülkeye ihracat yapan, 11 organize sanayi bölgesi bulunan gü...