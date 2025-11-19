Samsun'da kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.P. (27) ile olayla bağlantılı M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P.'yi (31) gözaltına aldı.

Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelemesinde ise belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 mağdurun, kendilerine "emlakçı" olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla 2025 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

