        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

        Samsun'da kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:38
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 mağdurun, kendilerine "emlakçı" olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla 2025 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi.

        Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelemesinde ise belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.

        Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.P. (27) ile olayla bağlantılı M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P.'yi (31) gözaltına aldı.

        Şüphelilerden E.P, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

