        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Kavak ilçesinde kaz yetiştiriciliği çalıştayı ve Kaz Günü düzenlenecek

        Samsun'un Kavak ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve sektörde bilgi paylaşımının artırılması amacıyla 7. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü düzenlenecek.

        Giriş: 19.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:05
        Samsun'un Kavak ilçesinde kaz yetiştiriciliği çalıştayı ve Kaz Günü düzenlenecek
        Samsun'un Kavak ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve sektörde bilgi paylaşımının artırılması amacıyla 7. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü düzenlenecek.

        Etkinlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle 20-21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaz yetiştiricilerinin işin uzmanlarıyla bir araya geleceği programda sektördeki yenilikler ele alınacak, üreticiler arasında bilgi alışverişi sağlanacak.

        Çalıştay, Kavak ilçesi Kemal Kabataş Caddesi'ndeki Liva Otel'de 09.00-17.30 saatleri arasında yapılacak.

