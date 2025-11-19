Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:44
        Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Akpınar ve yeğeni A.Ö. ile tutuksuz sanıklar E.Y. ve N.A.'nın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti sanık Emrah Akpınar hakkında, "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına hükmetti.

        Sanıklardan E.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Heyet, "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan A.Ö. ile "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan N.A.'nın ise beraatine karar verdi.

        Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, Akpınar ile yeğeni A.Ö. olayın ardından tutuklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve N.A. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

