Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Akpınar ve yeğeni A.Ö. ile tutuksuz sanıklar E.Y. ve N.A.'nın yanı sıra taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti sanık Emrah Akpınar hakkında, "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına hükmetti.
Sanıklardan E.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Heyet, "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan A.Ö. ile "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan N.A.'nın ise beraatine karar verdi.
Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, Akpınar ile yeğeni A.Ö. olayın ardından tutuklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve N.A. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.