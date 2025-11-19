Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Akpınar ve yeğeni A.Ö. ile tutuksuz sanıklar E.Y. ve N.A.'nın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti sanık Emrah Akpınar hakkında, "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanıklardan E.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan A.Ö. ile "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan N.A.'nın ise beraatine karar verdi.