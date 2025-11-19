Samsun'da 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmada ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay, esrar ede etmek için kenevir ekmek suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ö'yü (63) yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
