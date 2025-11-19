Habertürk
        Samsun'da 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:41
        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Yapılan çalışmada ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay, esrar ede etmek için kenevir ekmek suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ö'yü (63) yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

