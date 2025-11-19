Samsun'da 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmada ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay, esrar ede etmek için kenevir ekmek suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ö'yü (63) yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.