        Havza'da okul öğrencilerine fidan dağıtıldı

        Havza'da okul öğrencilerine fidan dağıtıldı

        Havza'da ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:48
        Havza'da okul öğrencilerine fidan dağıtıldı
        Havza'da ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Havza 100. Yıl İlkokul Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, "Sevdamız Yeşil Vatan" mottosu ile ilçe genelinde fidan dikimi ve dağıtımı başta olmak üzere birçok etkinlik yapılacağına işaret etti.

        Mutlu, "Bugün burada öğrencilerimize defne fidanını dağıtacağız ve öğrencilerimiz doğaya bir nefes vereceksiniz. Daha yeşil bir Havza, daha yeşil bir ülke ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Mutlu, öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgiler verdi.

        Okul Müdürü Hıdır Özdemir ise Mutlu ve ekibine teşekkür ederek, "Öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisi aşılamak ve onları doğayı korumaya teşvik etmek öncelikli hedeflerimiz." dedi.

        Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ve ormancılar tarafından öğrencilere 300 defne fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

        Etkinliğin sonunda ise öğrenciler ile birlikte okul bahçesine fidan dikildi ve fidan dikimi uygulamalı olarak gösterildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

