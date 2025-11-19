Havza'da okul öğrencilerine fidan dağıtıldı
Havza'da ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Havza 100. Yıl İlkokul Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, "Sevdamız Yeşil Vatan" mottosu ile ilçe genelinde fidan dikimi ve dağıtımı başta olmak üzere birçok etkinlik yapılacağına işaret etti.
Mutlu, "Bugün burada öğrencilerimize defne fidanını dağıtacağız ve öğrencilerimiz doğaya bir nefes vereceksiniz. Daha yeşil bir Havza, daha yeşil bir ülke ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Mutlu, öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgiler verdi.
Okul Müdürü Hıdır Özdemir ise Mutlu ve ekibine teşekkür ederek, "Öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisi aşılamak ve onları doğayı korumaya teşvik etmek öncelikli hedeflerimiz." dedi.
Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ve ormancılar tarafından öğrencilere 300 defne fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Etkinliğin sonunda ise öğrenciler ile birlikte okul bahçesine fidan dikildi ve fidan dikimi uygulamalı olarak gösterildi.
