Samsun'da 320 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 320 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin gümrük kaçağı parfüm bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 320 şişe parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
