Türk Kızılay'dan Tekkeköy'de kışlık destek ve farkındalık buluşması

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteği sağladı ve Kızılay'ın kış sezonu çalışmalarına dikkat çekilmesi amacıyla bir program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Türk Kızılay tarafından mont, kaban, ayakkabı ve pantolon gibi kışlık ihtiyaçlar çocuklara ulaştırılırken, Kızılay mağazasının yenilenen kışlık bölümü de tanıtıldı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, "Çocuklar okula giderken soğuktan üşümesin diye ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bugün mont, kaban, ayakkabı, pantolon gibi hediyeler verdik. Sağ olsun Tekkeköy temsilcimiz Emine ablamız burada bir etkinlik düzenledi ve tamamladık. Saygıdeğer Kaymakamımız ve kurum amirlerimiz de destekleriyle bizlerle oldular. Tekkeköy'deyiz, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanı Emine Haliloğlu ise kış hazırlıklarına dikkat çekerek, "Kış sezonuna girdiğimiz için mağazamızı değiştirdik, kışlıklarımızı hazırladık. Bunu duyurmak, farkındalık yaratmak istedik. Kızılay mağazamızda ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.