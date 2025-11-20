Samsun'da tırda 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'da tırda 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da tırda 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen tır, İlkadım ilçesinde durduruldu.
Tırda yapılan aramada 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.