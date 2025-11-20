Havza'da UKOME alt komisyonu toplandı

Toplantıya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Trafik Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Demir, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Osman Özmen ile diğer görevliler katıldı.

Havza Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gelen talepler, ilçe trafik güvenliği ve sürekliliğine ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi. Görüşülen konular bir üst komisyona sevk edildi.

